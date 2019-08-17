Нестандарт. Жизнь после трех детей

Особенности жизни многодетной семьи для тех, кто только вступил на этот путь, тех, кто еще не вступил, но хочет, и тех, кто категорически не хочет, потому что не представляет, как вообще можно выжить с тремя детьми.

Раньше я никогда не думала, что однажды пополню ряды многодетных мам. А все потому что в моем детстве и юности многодетные семьи встречались крайне редко, и окружающие косились на них со смесью ужаса и недоумения, словно эти люди больны какой-то тяжелой и неизлечимой болезнью.

Но время и жизнь меняются, и с каждым годом многодетных семей становится все больше, и теперь уже никому не приходит в голову смотреть на них, как на вымирающих животных в зоопарке. Более того, быть многодетным родителем в Москве вполне комфортно. Неожиданно ты получаешь различные льготы и скидки. Многодетные семьи могут не платить за парковку, освобождены от транспортного налога, их дети бесплатно посещают сад, бесплатно же питаются в школе и ездят на общественном транспорте. И много чего еще. Но есть нюансы, с которыми непременно сталкивается почти каждая многодетная семья. Я не назвала бы их серьезными проблемами, скорее, трудностями, о которых лучше знать заранее.

Причину этих неудобств сформулировала одной многодетной маме сотрудница туристического агентства: вы нестандартные. Мир вокруг нас заточен под большинство, а большинство — это до сих пор все-таки один или два ребенка. Не верите? Откройте клавиатуру эмодзи у себя в телефоне. Там вы найдете полный набор с двумя детьми: два мальчика, две девочки, мальчик и девочка, с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. И ни одного, вообще ни одного набора с тремя детьми.

Правда, если бы это было единственным неудобством, с ним можно было бы смириться и даже не упоминать, но, увы, есть и другие. Какие? Давайте попробуем разобраться.

Квартира

На моих детей, да и на меня тоже когда-то произвела большое впечатление книга норвежской писательницы Анне-Катарины Вестли "Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик", в которой восемь детей размещались в одной комнате, папа с мамой на кухне, а приехавшая погостить бабушка вынуждена была спать на столе. Это, конечно, экстремальная ситуация, в которой (я искренне на это надеюсь) большая часть многодетных семей все же не оказывалась. Стандартом хорошего и комфортного жилья в столице нашей Родины является трехкомнатная квартира. Возьмем ее за образец.

Итак, у вас есть гостиная, спальня и детская. В детской комфортно размещается один ребенок, чуть менее комфортно, но все равно вполне неплохо два ребенка, а вот с третьим возникают уже некоторые проблемы, особенно, если дети разного пола. А что если этих детей уже четыре? Тут вариантов два: часть детей отселится либо в гостиную, либо в родительскую спальню, и тогда в гостиную уйдут жить родители. В любом случае с гостиной придется попрощаться. Таким образом гостей начинаем принимать на кухне. Но это не такая уж и большая жертва. Тем более, что, на мой взгляд, гостей вообще лучше не приглашать – это опасные люди, которым "неудобно с пустыми руками", поэтому всякий раз они тайком стараются принести с собой подарки детям: книги, игры и игрушки, а куда вы сложите это добро после их ухода, им и дела нет. И тут мы плавно переходим к другой проблеме – размещать в квартире нужно не только детей, но и все их многочисленные вещи.

Быт

Все мечтают, чтобы в квартире было просторно, много свободного места и свежего воздуха. Но что тогда делать со всей одеждой, например? Конец зимнего сезона в многодетных семьях всегда сопровождается не только радостным "ура, весна!", но и менее радостным "куда убрать зимние вещи?". Объемные зимние куртки и пальто, толстые штаны, высокие сапоги и валенки. Конечно, всегда есть надежда, что понимающий ребенок за зиму сносит одежду так, что хранить ее уже не надо – сразу можно на помойку, но, увы, не все дети демонстрируют такие результаты. И в этом случае приходится применить все свое умение, выдумку и ловкость, чтобы найти в квартире место и куда-то это все убрать до следующей зимы. Если в детстве вас часто ругали за то, что вы бездарно тратите свою жизнь, часами играя в тетрис, ликуйте: вы не зря проводили свой детский досуг и сейчас дожили до времени, когда навыки этой игры вам очень пригодятся.

Еще хуже дело обстоит со столами. Мебельная наука шагнула довольно далеко в плане спальных мест: кровати есть и двухъярусные, и выкатные, и чудесно раскладывающиеся, а вот с рабочими местами школьников, увы, так не выходит. Приходится довольно здорово потрудиться, чтобы придумать, где рассядутся школьники со своими домашними заданиями, чтобы им было светло, не очень тесно, чтобы они по возможности не отвлекали друг друга, словом, делали уже свои уроки! А ведь еще существуют музыкальные инструменты, мольберты, спортивные стенки. И для всего этого тоже необходимо найти место.

Но самым деликатным и одновременно самым болезненным вопросом для многодетной семьи является вопрос санузлов. Утром перед дверью в туалет выстраивается очередь, как в былые времена в общем вагоне незадолго до въезда в санитарную зону. Да и в другие часы туалет и ванна невероятно популярны и нужны почему-то всем одновременно.

Сам собой тут напрашивается совет: купите квартиру побольше. Сейчас многодетным семьям предоставляются льготы по ипотеке, сокращение суммы ипотечного долга с рождением третьего и последующего ребенка, есть возможность использования материнского капитала при покупке жилплощади. Но, увы, даже со всеми преференциями такая возможность есть далеко не у всех. Однако если вы все-таки задумались над вопросом смены жилья и при этом бюджет ограничен, отдайте предпочтение квартире с большим количеством комнат, пусть значительно меньших по площади, но тогда у каждого ребенка будет свое личное пространство. Или выбирая квартиру свободной планировки, остановитесь на той, в котором большее количество окон, это позволит вам разделить пространство так, что каждый ребенок получит, по крайней мере, свое светлое рабочее место.

Если смена жилья в ваши планы не входит, то от стандартной мебели вам лучше будет отказаться. Отдавайте предпочтение встроенной мебели, используйте каждую нишу или нестандартный угол, для того чтобы закрыть их шкафом-купе. Идеальный вариант и для новой, и для уже имеющейся квартиры — выделить небольшой закуток и оборудовать его полками, ящиками и вешалами. Такая импровизированная гардеробная позволит хранить все вещи в одном месте и здорово экономить пространство за счет использования площади трех стен.

Если не знаете, что подарить детям на дни рождения, подарите им хорошую звукоизоляцию. Конечно, сперва они такой подарок не оценят, но когда одному ребенку нужно готовиться к песенному конкурсу, второму –к годовой контрольной по алгебре, а третьему — просто необходимо посмотреть матч любимой команды по телевизору, они оценят ваш подарок и скажут вам спасибо. И соседи тоже.

Кроме этого, даже в большой и просторной квартире вам придется постоянно тщательно сортировать вещи, продавая, отдавая или попросту выбрасывая все ненужное: одежду, из которой выросли, игрушки, в которые давно не играют, книги, которые не будут перечитываться. Стоит дать слабину, и оставить что-то на всякий случай, и коварные вещи постепенно захватят господство в вашем доме. И, кстати, не только в многодетных семьях.

Транспорт

Стандартный автомобиль – пятиместный. Казалось бы, если в семье трое детей и двое родителей, им как раз должно хватать места. Но все не совсем так. Попробуйте разместить на заднем сидении три детских креслица или два детских кресла и один бустер или просто два детских кресла и одного свободно сидящего ребенка и вы поймете, что все не так однозначно. Даже если мы оставим и идею об экономичной малолитражке и папины мечты о маневренном спортивном автомобиле, все равно останется не так много машин, в которых многодетная семья разместится с комфортом.

Кого-то обязательно зажмут в середине, а кто-то, наоборот, будет то и дело биться головой о стекло. Нельзя еще забывать, что и самая обычная поездка за город для многодетной семьи означает необхоимость взять гору вещей с собой: коляска, самокат, велосипед, сменная одежда, питание. В компактной машине с небольшим багажником места для всего этого не найдется, а значит все члены семьи будут вынуждены ехать с пакетами и сумками в ногах и на коленях. Поэтому большинство семей с тремя и более детьми останавливают свой выбор на семиместных машинах, в которых все гарантировано поместится. Конечно, ассортимент таких автомобилей не так велик, как хотелось бы, но подходящий вариант по качеству и цене найти вполне можно, особенно если рассматривать и рынок подержанных автомобилей.

То же самое касается такси. Представьте ситуацию, когда родители вместе с детьми хотят отправиться на такси в гости. Вместе с водителем это уже минимум шесть человек, поэтому нужно заказывать минивэн да еще с одним или несколькими детскими сидениями. И вот в результате где-то веселая компания ваших друзей заканчивает десерт и, может быть, уже даже хором затягивает что-то в караоке, а ваша многострадальная многодетная семья все еще ждет, когда агрегатор подберет им подходящий автомобиль.

Тут, конечно, можно было бы наспомнить, что в многодетных семьях все дети и один из родителей могут ездить общественным транспортом бесплатно, поэтому нечего ждать такси, но поездки на автобусе или метро с несколькими маленькими детьми в часы пик могут напрочь отбить всякое желание выходить в свет до их совершеннолетия. Поэтому закажите два такси с детским тарифом, так вы сможете свободно разместиться и быстро оказаться в нужном вам месте. Да, конечно, в итоге придется заплатить больше, но экономия времени и нервов этого стоит.

Досуг

Если у вас много детей, это совсем не значит, что вы должны сидеть дома, развлекая друг друга домашними постановками, или выводить в свет детей по очереди. Сейчас огромное количество всевозможных развлечений. Но проблемы все же возникают, когда решение о досуговых мероприятиях вы принимаете спонтанно.

Представим ситуацию, что вы гуляли в парке, проголодались и захотели перекусить. Зайдите в любое кафе и увидите, что стандартные столики рассчитаны на двух или четырех человек. А вас минимум пять. Пока дети маленькие, втроем или даже вчетвером вы без особых проблем сможете втиснуть их на места, предназначенные для двоих. Но, увы, дети имеют неприятную тенденцию вырастать и требовать больше места. И вот уже приходится просить персонал прийти на помощь и сдвинуть столики. И не всегда в популярных заполненных заведениях вам согласятся помочь.

Это же касается и спонтанных семейных походов в кино. Когда вас много, продумать поход на премьерные показы лучше заранее, в противном случае вам, возможно, и удастся купить билеты на всех, но сесть всем вместе может не получиться, и кто-то наверняка останется недовольным.

Но сложнее всего дело обстоит с театром. На популярный детский спектакль (а это практически любой удачный спектакль) билеты приходится покупать за несколько месяцев, потому что иначе кто-то непременно окажется в амфитеатре, кто-то в партере, а кто-то на последнем ряду балкона, либо вы сядете очень комфортно на лучших местах, но за билеты заплатите целое состояние. Конечно, покупать билеты за три месяца, а то и за полгода весьма и весьма непросто, в назначенный день обязательно назначат важную репетицию, которую нельзя пропустить, кого-то пригласят в гости, а кто-то обязателно постарается заболеть. Предвидеть все заранее не может никто, но опытные многодетные мамы ловко умеют выстраивать жизнь семьи с учетом плана мероприятий.

Словом, организация семейного досуга требует времени и, возможно, чуть большей избирательности, когда качество мероприятий предпочтительнее их количеству. Выбирая кафе для обеда или ужина, останавливайте свой выбор на семейных заведениях, персонал которых большим количеством детей не смутишь и не напугаешь. Если материальный вопрос стоит остро, можно прибегнуть к помощи социальных районных и городских служб, которые распространяют билеты в театры, на елки и прочие семейные представления. Да, их работа часто вызывает замечания и нарекания, но совсем сбрасывать их со счетов все-таки не стоит. Нужно запастись терпением и упорством, и вы обязательно добьетесь нужного результата.

Путешествия

Пожалуй, один из самых непростых вопросов – это путешествия. Да, многодетные семьи тоже хотят путешествовать и не только в рамках московской области, но и и в другие страны тоже. И вот тут быть многодетной семьей оказывается куда дороже, чем обычной. За все, начиная с такси в аэропорт и билетов на самолет, приходится выкладывать большую сумму. А тут еще и размещение. В стандартном номере помимо двух взрослых можно разместить одного или максимум двух детей. Получается, чтобы все поместились брать приходится два номера. И тут остро встает вопрос, кто с кем будет жить. Мальчики с папой, девочки с мамой? Старшие с папой, а младшие с мамой? Или лучше родители отдельно, дети отдельно? Как угодить всем? И как разместить в номерах гору необходимых вещей, которые вы с собой привезли? А если в семье еще и совсем маленький ребенок, то и гору банок с питанием. В жарком климате хотелось бы, чтобы все это стояло в прохладном месте, но попробуйте впихнуть весь этот запас в крошечный мини-бар стандартного номера, и сам великий Гудини зааплодирует вам.

И еще: как отдохнуть так, чтобы в семейном бюджете не образовалась брешь, сопоставимая разве что с покупкой самолета?

Основным правилом, как и в остальных случаях для многодетных семей, является ранняя подготовка и бронирование. В целях экономии многие предпочитают отказаться от стандартных отелей и услуг турфирм, находить и бронировать все самостоятельно и при этом выбирать просторные апартаменты, в которых всем хватит места. К тому же наличие кухни и холодильника позволит без проблем хранить специфические продукты для малыша и кормить его в удобное время. А наличие стиральной машины избавит от необходимости везти с собой целый гардероб для каждого ребенка. Правда, здесь уже приходится балансировать и искать возможность выстроить день так, чтобы родители смогли успеть тоже хоть немного насладиться отдыхом.

В целях еще большей экономии можно отказаться от дорогого перелета, выбирая регионы, куда можно самостоятельно добраться на машине. Возможно, это не самый простой вариант, но он позволяет превратить отпуск в захватывающее путешествие и увидеть в поездке то, что для других остается незамеченным с высоты полета.

Быть многодетным на сегодняшний день совсем не означает быть ущербным и отказывать себе во всем. Можно жить полной жизнью, не уступая другим семьям. Правда, возможно, для этого придется приложить чуть больше усилий. За то есть и плюсы. Вы получаете такие потрясающие навыки длительного планирования и работы с десятком задач одновременно, что легко сможете конкурировать с трафик-менеджерами или специалистами по логистике в крупной корпорации.

К тому же, как заметила в беседе со мной мама четырех детей, современный мир меняется и становится все более дружелюбным к многодетным семьям.

Жаль, конечно, что наука пока буксует в этих вопросах, и многодетные родители до сих пор не получают ни третьей руки, ни маховика времени, ни даже скромного двадцать пятого часа в сутках. Но уверена, когда-нибудь мы все это получим. И свой персональный набор эмодзи тоже. Но это не точно.