17 августа 201913:57
"Спартак" подписал контракт с Николозом Кутателадзе
Московский "Спартак" подписал контракт с 18-летним Николозом Кутателадзе. Юный грузинский легионер будет выступать за резервный состав красно-белых, а в перспективе может стать и игроком основы
Николоз Кутателадзе выступал за юношеские команды "Пари Сен-Жермен", "Лилля" и пражской "Славии". Также он является игроком юношеской сборной Грузии.
Николоз получил в новом клубе тринадцатый номер. В субботу Кутателадзе предстоит дебют в матче молодежных команд "Спартака2 и ЦСКА.
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