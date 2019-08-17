"Спартак" подписал контракт с Николозом Кутателадзе

Московский "Спартак" подписал контракт с 18-летним Николозом Кутателадзе. Юный грузинский легионер будет выступать за резервный состав красно-белых, а в перспективе может стать и игроком основы

Николоз Кутателадзе выступал за юношеские команды "Пари Сен-Жермен", "Лилля" и пражской "Славии". Также он является игроком юношеской сборной Грузии.

Николоз получил в новом клубе тринадцатый номер. В субботу Кутателадзе предстоит дебют в матче молодежных команд "Спартака2 и ЦСКА.