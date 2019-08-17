Подтверждена подлинность расшифровки переговоров экипажа А321 с диспетчерами

Расшифровка переговоров экипажа самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье, подлинная, подтвердили в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Михаила Громова.

Ранее в интернете были опубликованы записи, сделать которые могли радиолюбители, нередко слушающие переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ.

Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. В оба двигателя лайнера попали птицы. Пилоты посадили самолет, 230 человек эвакуировали. Одну женщину госпитализировали.

Трагедии удалось избежать благодаря действиям экипажа. 16 августа президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, остальных членов экипажа наградил орденом Мужества.

Следком возбудил уголовное дело, передает ТАСС.