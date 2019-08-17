Погранпункт в Приморье ушел под воду из-за тайфуна

Пограничный пункт "Полтавка" на российско-китайской границе в Приморье в субботу утром оказался недоступен для туристов — территорию залило водой после ливней, вызванных добравшимся до края тайфуном "Кроса". Очевидец снял на видео пограничную Венецию.

Большинство строений оказались в окружении настоящих рек и озер, уйдя под воду по меньшей мере на 80 сантиметров. Туристам местные власти посоветовали отложить поездки в Китай или направляться на другие погранпереходы — "Пограничный", "Турий Рог" и "Краскино".

В поселке Полтавка с утра выпало 62 миллиметра осадков, а в Пограничном и того больше — 68, но пункт пропуска продолжает работать. Всего же под угрозой затопления оказались 10 районов Приморья, некоторые поселки лишились сухопутной связи с городами из-за разлившихся рек.

Сейчас во всем крае подтоплены свыше 130 домов и более 460 подворий. Многим селянам придется расстаться с урожаем. Режим ЧС в связи с подтоплениями действует уже на девяти территориях края. Уровень воды в реках все еще растет, а синоптики предупреждают о неустойчивом характере погоды на ближайшие несколько дней — практически на всей территории края ожидаются дожди.