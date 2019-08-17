"Зенит" потерял Малкома и Дриусси

Самый дорогой футболист российской премьер-лиги Малком не сможет помочь "Зениту" в ближайшие три-четыре недели. Также получил травм еще один игрок чемпионов России – Себастьян Дриусси.

Бразилец и аргентинец получили травмы в игре с "Динамо". Пока неизвестно, какие именно повреждения выявлены у двух нападающих. Однако, согласно информации РИА Новости, Малком и Дриусси смогут появится на поле только в середине сентября.

Таким образом, Дриусси и купленный за 40 миллионов евро у "Барселоны" Малком не смогут в субботу вечером сыграть с "Ахматом". Также они пропустят выездные встречи с "Уфой" (24 августа) и "Спартаком" (1 сентября).