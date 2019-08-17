Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции не согласовал проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа, сообщил первый заместитель главы ДРБиПК Василий Олейник.

Московский городской комитет КПРФ 16 августа подал заявку на демонстрацию 31 августа. Планировалось, что 100 автомобилей проедут по проспекту Мира к смотровой площадке на Воробьевых горах через Третье транспортное кольцо и Воробьевское шоссе.

"Указанный в уведомлении скоростной режим - 20 км/ч - движения у 100 автомобилей повлечет нарушение функционирования работы объектов транспортной инфраструктуры, создаст помехи движению транспортных средств, в том числе экстренных служб и городского транспорта, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии. В месте старта демонстрации отсутствует площадка для размещения заявленного количества автомобилей", — отметил Олейник.

Он подчеркнул, что из-за указанных причин согласовать мероприятие с использованием автомобилей не представляется возможным.