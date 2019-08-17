"Блокадница" Бузова закрыла свой Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram. Теперь доступ к ней имеют только подписчики, коих по последним данным, более 16 миллионов.

Решение закрыть страницу от общего доступа Бузова приняла после очередного скандала, который разразился из-за неудачной шутки про блокаду Ленинграда во время войны. Вылизывая тарелку после обеда, Бузова смеясь заявила снимавшему ее молодому человеку, что она блокадница и привыкла доедать все до капли.

Выложенное в сеть видео вызвало бурю возмущения у россиян, особенно у выживших блокадников. Общественник Виталий Бородин пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на страницу певицы, назвав ее пост неприемлемым и предложив заблокировать аккаунт Бузовой.

Позже в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" Бузова извинилась, пояснив, что она шутила "только над собой". Мать Бузовой поддержала дочь, отметив, что бабушка певицы пережила блокаду, поэтому привычка облизывать тарелки "передается в генах".