В Перми автобус врезался в дом: пострадали дети и взрослые

В субботу в Перми маршрутный автобус №53 врезался в дом. ДТП произошло на окраине города на улице Новогайвинской, пишет ТАСС.

Как предварительно сообщили в Минздраве региона, пострадали десять человек. Половина пострадавших — дети. Они получили средние травмы.