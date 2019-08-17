Историей с "Фризиумом" для ребенка заинтересовалась прокуратура

Генпрокуратура РФ поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы уголовного дела по факту приобретения москвичкой лекарства для больного эпилепсией ребенка и проверить, законно ли оно возбуждено.

Как сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Екатерина Короткова, также будут проанализированы причины, по которым женщина не могла приобрести лекарства в установленном законом порядке. Генпрокуратура будет держать на контроле исполнение этого поручения, пишет "Интерфакс".

Дело по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, возбудила ранее Московская таможня. Мать тяжелобольного ребенка задержали на почте, когда она получала препарат для сына. Это не зарегистрированный в РФ препарат "Фризиум". У нее провели обыск, изъяли компьютер.

Месяц назад еще одну женщину также задержали на почте при получении препарата для ребенка. Тогда это вызвало широкий общественный резонанс, поэтому уголовное дело возбуждать не стали.

Накануне матери больных детей обратились к руководству страны с просьбой помочь обеспечить детей противоэпилептическими препаратами, не зарегистрированными в России.