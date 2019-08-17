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17 августа 201919:02

Трамп снова грозится признать "Антифа" террористами

EPA

Президент США Дональд Трамп может признать ультралевое антифашистское движение "Антифа" террористической организацией. Заявление было сделано в Twitter на фоне акции ультраправых активистов в Портленде.

Акции с антиправительственными, расистскими, ксенофобскими и антимигрантскими лозунгами проходят в Портленде регулярно. Также регулярно случаются стычки с их противниками из ультралевых движений. Два года назад двое мужчин были убиты ультраправыми, когда вступились за мусульманок в общественном транспорте. Полиция штата Орегон предпринимает усилия по обеспечению безопасности, на улицы вышли усиленные патрули — дополнительно около тысячи полицейских.

Ранее Трамп уже высказывал намерение признать "Антифу" террористической организацией, назвав членов движения трусливыми ультрарадикалами.

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