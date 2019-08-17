Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро этапа Кубка вызова

Россиянка Дина Аверина одержала победу на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Минске. Российская гимнастка завоевала золотую медаль по итогам своих выступлений в индивидуальном многоборье.

Следом за Диной на втором месте расположилась ее сестра Арина Аверина, завоевавшая серебро турнира. А обладательницей бронзовой медали стала представительница Израиля Лина Ашрам. Минский этап Кубка вызова завершится в воскресенье, 18 августа.