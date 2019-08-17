Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру сделали срочную операцию. Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).

Председатель ЕК проводил отпуск в Австрии, пишет "Интерфакс".