Чудесная посадка Airbus: подробности переговоров и первые кадры из салона

Решение о вывозе аварийного А321, который сел в поле под Жуковским, будет принято в понедельник. Об этом сообщили в компании "Уральские авиалинии". Сейчас на месте происшествия работают эксперты, в том числе из французского Airbus, а также следователи. Одновременно в МАК завершают расшифровку черных ящиков. В субботу в Сети появились переговоры экипажа с диспетчерами во время прерванного полета, и они еще раз доказывают профессионализм пилотов.

Первые кадры из салона А321. На креслах видны чьи-то личные вещи, открыты полки для ручной клади. Никаких, по крайней мере визуально, трещин фюзеляжа, что еще раз подтверждает, насколько филигранно экипаж посадил многотонную машину с максимальным взлетным весом посреди кукурузного поля.

К российским следователям присоединились и французские эксперты, специалисты Airbus, а также сотрудники французского Бюро, которое отвечает за расследование авиапроисшествий. Все обстоятельства становятся более понятны благодаря расшифровке диалога экипажа и диспетчера. Его позывной — Гордый. А СЖР178 — это позывной рейса в Симферополь. Подлинность записи уже подтвердили в "Уральских авиалиниях".

- Гордый, руление. Доброе утро. СЖР178 на стоянке. Разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.

- Доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определен, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5. Отдельные перелеты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь, по курсу взлета набирайте 900 метров. Связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.

- Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно. СЖР178.

- Все верно.

Диспетчер упоминает о перелетах птиц, но это обычная, стандартная ремарка, как и перечисление других параметров. Экипаж запрашивает буксировку, выруливает на исполнительный старт. Отрыв — и уже вскоре подается сигнал бедствия: один из двигателей вышел из строя. Командир Дамир Юсупов просит разрешения зайти на посадку и получает добро. Но второй двигатель тоже стремительно теряет мощность. Юсупов принимает решение сажать лайнер в поле.

Следующий фрагмент записи — только через 40 секунд, уже когда лайнер на земле, экипаж выходит на связь.

- Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

- Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

- Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

- Еще раз повторите.

- 226 и 7 членов экипажа.

- СЖР178, доложите обстановку.

- Все пассажиры эвакуированы. СЖР 178.

- Пострадавшие, жертвы, подскажите.

- Жертв нет, пострадавших попозже.

- Понял, попозже.

Экипаж докладывает координаты, включен аварийный маяк, чтобы спасатели смогли быстрее найти самолет, — они уже оповещены о ЧП. Диспетчер на связи с наземными службами аэропорта — речь о том, какими силами эвакуировать пассажиров.

- Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?

- Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.

- Принял. Автобусы отправляем. Я правильно понял, еще раз — в районе дальнего привода, где Рыбаки?

- Примерно да.

- Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?

- Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь? Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.

Качество записи хорошее, с ней уже работают специалисты. Уже известно, как будут разбирать самолет: сначала демонтаж двигателей и полуплоскостей крыла, затем фюзеляж приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и перевезут в один из ангаров на территории ЛИИ им Громова. Детальный осмотр продолжится уже там.

После жесткой посадки лайнера "Уральских авиалиний" в авиационной среде активно обсуждают вопросы орнитологии. Многие нормативы не менялись 30 лет. Одно из предложений — создать при аэропортах своего рода комитеты, куда вошли бы специалисты разных служб. Кроме того, сейчас визуальные наблюдения за появлением птиц в районе аэродрома проводят только диспетчеры службы движения. Но этого недостаточно.

"В чем, собственно, идея? Обязать любой персонал аэропорта, находящийся на летном поле, быть подготовленным и своевременно передавать информацию о появлении птиц на летном поле. Это могут быть специалисты службы сопровождения, это может быть диспетчер аварийно-спасательной службы, это может быть любой представитель дежурных электрослужбы, который оказался на летном поле и выполняет свойственные ему работы. Это не имеет значения. Главное, чтобы состав наблюдателей от 2-3 человек расширился до 10-15-20 и так далее. Тогда функция оперативного обнаружения птиц будет выполняться в более короткие сроки, более в полном объеме и так далее. Это позволит более оперативно реагировать на появление скоплений птиц на летном поле", — считает Сергей Рыжов, руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии.

Сами герои — Командир Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, бортпроводники — продолжают принимать слова благодарности за спасение лайнера. В Екатеринбурге их приветствуют овациями на центральном стадионе, куда экипаж пригласили на матч "Урал" –"Крылья Советов" в качестве почетных гостей. Рев трибун заглушает слова комментатора.

Пилоты и бортпроводники явно растроганы и, кажется, даже немного смущаются. Героя России Дамира Юсупова даже попросили лично разыграть мяч перед матчем — знак особой футбольной признательности.

Кроме того, уже решено, все матчи шестого тура российской футбольной премьер-лиги будут начинаться с аплодисментов в честь экипажа "Уральских авиалиний". А сразу два футбольных клуба — московский "Спартак" и "Урал" из Екатеринбурга, родного города Дамира Юсупова, — предоставили экипажу право бесплатно и бессрочно посещать свои домашние матчи.