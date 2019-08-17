"Боруссия" начала сезон в Бундеслиге с разгрома "Аугсбурга"

В чемпионате Германии по футболу стартовал новый сезон. В одном из субботних матчей первого тура Бундеслиги крупную победу одержал серебряный призер предыдущего сезона – дортмундская "Боруссия". Она отправила в ворота "Аугсбурга" пять мячей и выиграла со счетом 5:1.

Примечательно, что счет был открыт именно "Аугсбургом", когда уже на первой минуте отличился Флориан Нидерлехнер. Однако спустя две минуты дортмундцы ответили голом Пако Алькасера. Уже после перерыва "шмели" буквально за восемь минут решили исход встречи – в интервале с 51 по 59 минуту по голу забили Джейсон Санчо, Марко Ройс и тот же Алькасер. А на 82 минуте Юлиан Брандт установил окончательный счет – 5:1 в пользу "Боруссии".

Благодаря этой победе черно-желтые набрали три очка в новом сезоне и возглавили турнирную таблицу чемпионата Германии. "Аугсбург" же в результате пяти пропущенных мячей отправился на другой конец таблицы и с нулем набранных очков занимает 18 место.