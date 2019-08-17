Росгвардейцы помогли иностранцу, разбившему голову на площади Революции

В субботу в центре Москвы иностранный турист потерял сознание и упал. При падении мужчина разбил голову. Оказавшиеся поблизости военнослужащие Росгвардии остановили кровотечение и обработали рану.

Пострадавший жестами объяснил, что у него онемели ноги, поэтому ему вызвали скорую помощь. Туристическая группа, в составе которой был турист, гуляла по площади Революции, пишет РИА Новости.