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17 августа 201921:23 Александр Руденко

АрМи-2019 завершились триумфом российской команды

АрМи-2019 завершились триумфом российской команды

Пятые Международные армейские игры завершились триумфом российского оружия и наших военных. Первое место в общекомандном зачете. 30 медалей, половина из которых – высшей пробы. Уверенная победа в одной из самых зрелищных дисциплин — танковом биатлоне. Его финал традиционно собирает высшее военное руководство стран-участниц. В этом году форум объединил 25 полигонов в десяти государствах, два континента, все рода войск. Было установлено больше 70 рекордов.

"Русские витязи" в небе над Подмосковьем, и непогода — не помеха. В честь закрытия Игр демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Крупнейшее международное военное шоу завершается в России. Арми-2019 охватила полпланеты и все рода войск.

Заключительный этап, самый зрелищный конкурс. На трибунах за соперничеством танкистов следит армейская элита — министры обороны стран-участниц, среди которых и Сергей Шойгу. Финал танкового биатлона — яркая точка.

На старте боевые машины Азербайджана, Белоруссии Казахстана, и России. Лучшие танкисты Игр. Ревут моторы, трибуны поддерживают экипажи в предвкушении увлекательной гонки.

Со старта первым уходит экипаж с триколором на борту. Всю гонку наши танкисты лидировали с огромным отрывом, не оставив соперникам шансов. Как ни пытались казахи и белорусы догнать Россию, не вышло.

Министр обороны осмотрел выставку военной техники, побывал в Доме Дружбы, где осмотрел экспозиции всех стран-участниц Международных армейских игр.

Больше миллиона зрителей по всему миру, только парк "Патриот" за две недели игр принял около ста тысяч человек. На полигонах разных городов и стран соревновались в умении стрелять, плавать, летать, лечить и готовить.

Все эти дни на полигоне Алабино работала специальная интерактивная зона для болельщиков, где любой желающий мог попробовать себя к примеру в роли сапера, осваивая навыки поиска мин, пройти десантную подготовку, в момент беспорядочного падения доверить свою жизнь совсем юному пилоту и прокатиться в кабине истребителя перехватчика МиГ-31, и даже побывать в барокамере, в которой российские водолазы проходят декомпрессию после погружений.

Армия-2019 многим запомнится и женским экипажем, впервые севшем за рычаги танка, и демонстрацией в рамках конкурса "Авиадартс" новейшего российского гиперзвукового комплекса "Кинжал".

В конкурсе снайперов победа за Белоруссией, лучшие разведчики — в Индии, а моряки — в Азербайджане. Россия в итоге победила в 15 дисциплинах, оставив соперников в общем зачете далеко позади. Последнюю золотую медаль для нашей сборной завоевали танкисты, которым равных в мире нет уже пять лет.

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