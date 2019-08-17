Минздрав подсказал, как бороться с курением на работе

Российский Минздрав предложил работодателям способы борьбы с курением сотрудников. О них говорится в программе "Укрепление здоровья работающих".

Так, ведомство рекомендует отслеживать количество и длительность перекуров каждого конкретного сотрудника и, исходя из этого, снижать курильщикам зарплату. Для некурящих же коллег можно разработать систему поощрений. Кроме того, в борьбе с курением могут помочь конкурсы и другие соревнования между сотрудниками.

Кроме того, авторы программы подали идею оборудовать в организации зоны для физических упражнений, а также ставить в местах общего пользования тарелки с яблоками. По их мнению, это может заменить перекуры. Минздрав также намерен запретить курение на территории предприятий.

Если табачная зависимость уже сформировалась, медики предлагают работодателям оплачивать ее лечение, а также софинансировать медикаментозную терапии. Помощь по отказу от курения они считают необходимым включить в пакет добровольного медицинского страхования.

Ранее Минздрав выступил за запрет продажи в вендиговых автоматах чипсов, сухариков и газированных напитков, заменив их нежирными йогуртами, зерновыми батончиками, фруктовыми и овощными снеками, напоминает РИА Новости.

Ранее в Минздраве заявили, что мест для курения станет еще меньше, а пачки с сигаретами обезличат.