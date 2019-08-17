Стрелок из норвежской мечети признался не во всем

Норвежец Филип Мансхаус, открывший стрельбу в мечети близ Осло 10 августа, не признает свою вину по пунктам обвинения в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство. При этом ранее он сознался в стрельбе в мечети и убийстве сводной сестры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сперва 21-летний задержанный отказался разговаривать с полицейскими, но потом согласился. По словам адвоката подозреваемого Унни Фрис, допрос в субботу, 17 августа продолжался три часа. Мансхаус подробно рассказал о своих мотивах, а также об обоих местах преступления.

По словам ведущего это дело прокурора Пола-Фредрика Йорат Краби, задержанный дал важные детали для следствия. Речь в ходе допроса, в частности, шла о ненависти Мансхауса к мусульманам и мигрантам.

В результате стрельбы в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 километров от Осло) пострадал один человек. Стрелок был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента полицейские обнаружили тело сводной сестры Мансхауса в одном из домов в Беруме. По постановлению суда он был с арестован на месяц, но своей вины не признавал и требовал освобождения.