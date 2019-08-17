На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют

На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар. В это время под землей работали почти 50 горняков, сейчас ведется их эвакуация.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации шахты, причиной стал ленточный конвейер, который загорелся после короткого замыкания на глубине в несколько сотен метров.

На место срочно приехали пожарные, им уже удалось остановить распространение огня. Никто не пострадал.