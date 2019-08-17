"МанСити" и "Тоттенхэм" не выявили победителя в матче второго тура АПЛ

На туманном Альбионе продолжаются матчи второго тура английской премьер-лиги. В субботу особое внимание было приковано к матчу между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". По итогам матча команды не смогли выявить победителя. Поединок завершился вничью – 2:2.

На 20 минуте матча счет был открыт полузащитником "горожан" Рахимом Стерлингом, но уже спустя три минуты аргентинский хавбек "шпор" Эрик Ламела сравнял счет. До перерыва "Сити" забил еще однажды, когда голом отличился Серхио Агуэро. "Тоттенхэму" вновь пришлось быть в роли догоняющего и уже во втором тайме Лукас Моура спустя 15 секунд после выхода на замену установил, как оказалось, итоговый счет встречи.

Обе команды лишились первых очков в новом сезоне чемпионата Англии – у "МанСити" и "Тоттенхэма" теперь по четыре балла, они занимают третью и пятую строчки соответственно. Лидерами являются "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых по шесть очков. Ранее в субботу и мерсисайдцы, и лондонцы обыграли своих соперников – "Саутгемптон" и "Бернли" соответственно, с одинаковым счетом 2:1.