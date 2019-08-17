Палестинские боевики выпустили три ракеты по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа в субботу, 17 августа, выпустили три ракеты по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила две из них, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля. Информации о пострадавших или материальном ущербе пока нет.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля: городе Сдерот, селении Ибим, кибуцах Гевим и Нир-Ам — сработали сирены воздушной тревоги.

Вечером в минувшую пятницу, 16 августа, из сектора Газа была выпущена ракета, которая также была перехвачена системой "Железный купол". В ответ в субботу утром израильские истребители поразили два объекта подземных движения ХАМАС в северной части анклава.