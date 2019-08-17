Американский беспилотник пролетел над Донбассом и Черным морем

Американский разведывательный беспилотный аппарат Global Hawk был замечен возле линии разграничения в Донбассе 17 августа. Затем дрон направился к российской границе и около 17 часов по времени Москвы оказался у черноморского побережья.

Беспилотник облетел Крым, а затем направился к Краснодару, передает РИА Новости.

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1 — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 17, 2019

У границ России – как в Крыму, так и в Калининградской области – все чаще отмечается присутствие иностранных дронов и самолетов-разведчиков. Замечены они и возле баз РФ в Сирии. Минобороны России призывает Пентагон прекратить разведывательные операции, однако США продолжают их предпринимать.