Сальвини уступил Конте и сжалился над мигрантами

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини разрешил 27 несовершеннолетним мигрантам покинуть судно Open Arms и высадиться на острове Лампедуза. Он пошел навстречу премьер-министру Джузеппе Конте, который призывал его сжалиться над людьми, которые вот уже две недели дрейфуют в Средиземном море.

Ситуация с беженцами усугубила внутренний политический кризис в Италии. Маттео Сальвини инициировал вотум недоверия премьер-министру в надежде занять пост главы правительства после досрочных выборов, напоминает телеканал "Россия 24".