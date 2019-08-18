С 18 августа в Москве закроют часть "красной" ветки и ограничат движение транспорта

Единый транспортный портал со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что с 18 по 24 августа включительно из-за строительства Большой кольцевой линии метро в ряде районов будут введены ограничения движения транспорта. Это касается Западного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского округов.

Временно закроется участок Сокольнической линии от станции "Университет" до станции "Коммунарка". В районах Проспект Вернадского, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Обручевский, Гагаринский, Ломоносовский, Раменки и поселениях Сосенское и Московский будет изменена схема движения. Приоритет получит городской транспорт – для него будут организованы временные выделенные полосы.

Водителей просят заранее ознакомиться с ограничениями движения и выбирать маршруты объезда. Им следует быть внимательными при парковке и не оставлять машины под запрещающими знаками. Жителям столицы рекомендовано по возможности пользоваться городским транспортом.