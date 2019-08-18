Военные Израиля уничтожили несколько палестинцев при попытке пересечь границу

На северной границе сектора Газа военные Армии обороны Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, которые пытались пересечь границу. Такие данные сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на пресс-службу армии.

По данным газеты, в официальных источниках не указывается точное число убитых. Местные средства массовой информации сообщают о четырех или пяти погибших.

Газета уточняет, что израильские военные для ликвидации предполагаемых террористов открыли огонь с вертолета и из танка.

Ранее в субботу, 17 августа, палестинские радикалы выпустили из сектора газа три ракеты по территории Израиля, система ПВО перехватила две из них, напоминает ТАСС.