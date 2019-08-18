Крушение самолета над Нью-Йорком: один человек погиб, один пострадал

Стало известно, что при крушении самолета в штате Нью-Йорк погиб один человек – один из мужчин, летевших в самолете. Еще один человек получил тяжелые травмы – это 21-летняя девушка, которая находилась в доме, на который упал самолет.

Ранее сообщалось, что двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого было три человека, рухнул на жилой дом в округе Датчесс. Здание полностью разрушено, передает РИА Новости.

Кроме пострадавшей девушки, в доме было еще двое – 30-летняя женщина, не получившая никаких повреждений, и мужчина, который пропал без вести.