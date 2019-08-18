Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал проходящего в Цинциннати турнира серии "Мастерс". В полуфинале Даниил нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Первая партия осталась за сербом 6:3, но в двух следующих Даниил был сильнее 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты. Медведев вышел в финал, где его соперником будет бельгиец Давид Гоффен.

"Если честно, я не знаю, как это сделал. Я был таким уставшим в первом сете, я думал, что не смогу поддерживать интенсивность Новака. Во втором сете все изменилось. Болельщики дали мне очень сильный заряд энергии", — приводит РИА Новости слова Медведева.