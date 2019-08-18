Тренер "Зенита" Семак нелестно отозвался о судьях

Матч шестого тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и грозненским "Ахматом" завершился вничью 0:0. При этом немало вопросов вызвало судейство арбитра Алексея Матюнина.

Уже на седьмой минуте безосновательно был удален капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Затем Матюнин принял несколько спорных решений, — не назначил пенальти в ворота гостей и не засчитал гол зенитовца Эмилиано Ригони. В итоге обе стороны имели серьезные претензии к судейству.

После игры один из тренеров "Зенита" попытался переговорить с арбитрами, но был остановлен главным тренером хозяев Сергеем Семаком. "Не надо с этими козлами разговаривать", — приводит слова Семака РИА Новости. Вероятно, этот эпизод, а также работа судей станут предметом разбирательства КДК Российского футбольного союза.

Дали свои оценки бригаде МАтюнина и футболисты обеих команд. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил " Главная звезда сегодня — судья, просто безобразие, Матюнин стал главным героем матча, что это вообще было? Удалил игрока, чего-то испугался, начал свистеть все в другую сторону, все фолы, они лежат на газоне, а мы забили чистый гол", — цитирует Дзюбу ТАСС.

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова Дзюбы. "Дзюба сказал, что судейство позор? Конечно, позор, когда дома теряют очки, а мы в меньшинстве, у нас удаляют, а у них не удаляют Игоря Смольникова. Люди с двух ног в нас катятся, а им не показывают желтые карточки. Это не позор? Я бы лучше молчал и ничего не говорил. Давайте не говорить позор. Если бы у нас двоих или троих удалили, тогда было бы хорошо им?"