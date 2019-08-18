Российский фильм награжден призом за лучшую режиссуру

Российский режиссер Антон Сазонов получил награду 72-го кинофестиваля в Локарно (Швейцария) за короткометражный фильм. Картина "Отпуск" стала обладателем приза за лучшую режиссуру в программе для молодых режиссеров, сообщается на сайте киносмотра.

Картина была представлена в программе молодых режиссеров Pardi di domani ("Леопарды завтрашнего дня"). Международный фестиваль в Локарно проходил с 7 по 17 августа. Приз "Золотой леопард" вручается за лучший фильм конкурса. В разные годы на фестивале Локарно наградами были отмечены картины Алексея Германа, Александра Сокурова, Киры Муратовой, Николая Досталя, Светланы Проскуриной. В 2014 году на конкурсе была представлена лента Юрия Быкова "Дурак", которая получила награду за лучшую актерскую работу, приз молодежного жюри и спецприз за гуманизм.