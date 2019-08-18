Самолет упал на жилой дом и загорелся

В воскресенье легкомоторный самолет Cessna 303 врезался в нью-йоркский дом и загорелся, сообщает ABC-news.

По данным полиции, в самолете находились три человека: пилот погиб, два пассажира получили ранения различной степени тяжести. В доме также находились трое жителей. Одному удалось выжить, второй погиб, тело третьего пожарные пока не могут обнаружить из-за сильного пожара, он числится пропавшим без вести.

Самолет летел в аэропорт Лонг-Айленда и потерпел крушение всего в миле от места взлета. Полиция располагает данными, опираясь на показания очевидцев, что у Cessna были какие-то проблемы с двигателем, прежде чем воздушное судно рухнуло на жилой дом.