Россия выиграла Армейские игры и вызвала на противоборство НАТО
Россия, Китай, Казахстан — безоговорочные лидеры V Армейских международных игр. За две недели их посетили свыше миллиона человек. Состязания военных профессионалов проходили на территории 10 стран. За победу боролись 223 команды из 39 государств. В следующих армейских соревнованиях Россия пригласила поучаствовать страны НАТО.
Выстрел - и российский экипаж поражает цель. За золото танкового биатлона боролись, помимо россиян, экипажи из Беларуси, Азербайджана и Казахстана. Финальный этап "Танкового биатлона" - в финальный день Армейских игр. В этом году — пятых, юбилейных. Которые уже стали самыми массовыми за все время их проведения.
Представители Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америк - больше пяти тысяч человек. 223 команды из 39 стран. Главы иностранных военных ведомств заявляют — все было организовано на высшем уровне.
Соорганизаторами Игр выступили такие страны, как Китай, Индия, Иран, Беларусь. На их территории тоже проходили соревнования. Но самые массовые, зрелищные этапы традиционно видели российские зрители.
Авиадартс — лучшие экипажи российских Воздушно-космических войск на самых современных самолетах. Впервые на них публика увидела "МиГи" с новейшими комплексами "Кинжал". А еще - работу Су-57 и удары стратегической авиации.
В Калининграде морские пехотинцы выясняли, кто же лучшие - иранские, китайские, венесуэльские или российские военные. Наши оставили конкурентов далеко позади.
Победили как и сегодня, в Танковом биатлоне. Опередив три экипажа соперников. Действия многотонных машин зрители встречали аплодисментами. Российский экипаж, финишировав, вышел к гостям полигона. Капитан признался — в субботу сбылась его мечта.
С каждым годом игры становятся все популярней — все больше просмотров в интернете, все больше гостей в парке "Патриот".
Для гостей Армейские игры - возможность увидеть уникальную технику. Не только прикоснуться к ней, но и увидеть ее в действии.
А для представителей оборонных ведомств - обменяться опытом. И наладить военно-техническое взаимодействие. Только сегодня Сергей Шойгу провел переговоры с тремя представителями иностранных государств - Армении, Мьянмы и Сербии. Игры завершились масштабной церемонией награждения лучших команд - в медальном зачете лидерство у России, второе место — КНР и третье - у Казахстана.
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