Судья прервал матч чемпионата Франции из-за гомофобных кричалок

Встреча французской Лиги-2 между "Нанси" и "Ле Маном" была прервана на несколько минут. Причиной стали кричалки, доносившиеся из фанатских секторов.

Главный арбитр матча Мехди Мохтари услышал в речевках, распеваемых болельщиками в его адрес, признаки гомофобии и остановил игру. Его решение поддержал комиссар встречи Алан Марсель. Через несколько минут матч был возобновлен. Зрители же стали более сдержанными в проявлении эмоций.

Действия арбитра Мохтари встретили одобрение министра спорта Роксаны Марасиняню. Инцидент будет рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии.