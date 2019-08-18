ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек доставлены в больницы

Девятнадцать человек доставлены в больницы Москвы после ДТП с туристическим автобусом, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что автобус с китайскими туристами врезался в мачту городского освещения в Москве. ДТП произошло на востоке столицы на шоссе Энтузиастов. Всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте.

Причиной ДТП стала мокрая после дождя дорога — водитель не справился с управлением и автобус занесло вправо, полагают следователи.