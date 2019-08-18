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"Исламское государство" 14 минут назад

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18 августа 201914:00

Взрыв на свадьбе устроил игиловец

Взрыв на свадьбе устроил игиловец

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за прогремевший в субботу взрыв на свадьбе в Кабуле, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление исламистов.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 по Москве). Взрывное устройство привел в действие смертник. Жертвами стали гости свадебного торжества в шиитском районе афганской столицы.

По последним данным, погибли 63 человека, 182 получили ранения. Агентство уточняет, что невеста и жених остались живы. Однако семья невесты потеряла 14 человек, а жених — двоюродного брата.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

 

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