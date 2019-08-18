Недолго бегал: Сильвера снова поймали и выдали Израилю

Гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, задержанный на Украине, передан израильским правоохранительных органам. Ранее его уже задерживали для экстрадиции в Израиль, однако 15 августа Сильверу удалось сбежать из аэропорта "Борисполь", уточняет пресс-служба прокуратуры Киева.

Сегодня Сильвер отправлен в Израиль рейсовым самолетом в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Фактически он выдан израильской стороне

Как сообщалось, Сильвер находился в розыске по обвинению в наркоторговле. Для расширения сети сбыта преступник и его подельники широко использовали соцсети, популярные мессенджеры и активно вовлекали в наркоторговлю подростков.

Сильвер был задержан в марте этого года в Киеве и по запросу Израиля готовился к экстрадиции. Однако когда сотрудники ВСУ доставили Сильвера в аэропорт, преступнику удалось сбежать. Через два дня преступника повторно задержали в Черкасской области.