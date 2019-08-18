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18 августа 201920:44 Александр Балицкий

Трамп нам помог: в Huawei создают "железную армию"

Трамп нам помог: в Huawei создают "железную армию"

Одна из главных мишеней торговых атак Вашингтона — корпорация Huawei, и именно на ее примере можно понять, почему коварные замыслы Белого дома возвращаются бумерангом. На минувшей неделе на китайского IT-гиганта наложили новые санкции, запретив его продукцию американским госкомпаниям. Однако признаков увядания в Huawei не заметно. Напротив — внешнее давление привело к мобилизации скрытых ресурсов IT-гиганта и активизировать те проекты, которые были отложены на перспективу.

В штаб-квартире Huawei всех сотрудников при входе встречает такая фраза: "Герои выковываются, а не рождаются". И тут же иллюстрация — советский самолет Ил-2. Как здесь написано, в годы Великой Отечественной он не раз был подбит, изрешечен пулями, горел, но каждый раз после выполнения задания возвращался на базу. С этим самолетом китайская корпорация, очевидно, и сравнивает себя сегодня в условиях тотальной технологической войны.

Подобно советскому штурмовику китайский технологический гигант идет в контратаку на бреющем полете. Вот и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй, все-таки бывший военный инженер, переходит на терминологию военного времени: обещает создать в Китае целую "железную армию". "Без пропаганды от президента Трампа люди в мире и не знали бы о конкурентоспособности продуктов Huawei, поэтому президент Трамп помог нам", — говорит он.

Редчайший случай: компания показывает лаборатории испытательного центра. Здесь тестируют каждую новинку, прежде чем она окажется на рынке. Мобильные телефоны бросают, сгибают, усиленно давят на кнопки и сенсоры, постоянно вставляют кабели. Рядом проверяют оборудование для передачи данных пятого поколения.

5G — новый стандарт ускоренной передачи данных, против которого и ополчился Трамп. И чтобы закрыть для китайцев американский рынок, просто обвинил их в кибершпионаже. Но получилось, что сам же лишил себя доступа к технологиям будущего. "Конечно, 5-Джи — это одна из причин, почему США стали на нас давить. Ведь мы стали лидером рынка. Единственная компания, которая научилась совмещать разные стандарты связи и разные технологии передачи данных", — говорит Лео Ли, исполнительный директор компании Huawei Consumer Business Group.

Возможности сверхскоростной передачи данных здесь демонстрируют наглядно. В Китае сетями покрыли все мегаполисы. 5G уже внедряют и в транспорте, и в коммунальном хозяйстве.

На обработку сигнала — сотые доли секунды. Обязательно проверка на уязвимость — ежеминутно на серверы корпорации идет минимум хакерских 200 атак.

То ли потому что Apple тоже собирают здесь, Вашингтон идет на попятную. С пошлинами на мобильные телефоны, ноутбуки и мониторы, а заодно одежду и обувь — все то, что и везли из Китая — решили повременить до середины декабря. В Белом доме не исключили, что может быть снят и обещанный на понедельник окончательный запрет американским технокомпаниям поставлять Huawei начинку для электроники — те же микросхемы. Но нужно ли теперь это Huawei?

В городке Дунгуань, где и находится основная производственная площадка Huawei, есть своя Пятая авеню. За столиком пара: он американский айтишник, она — китайская домохозяйка. Политика вмешалась даже в меню — бургеры и стейки здесь теперь почти не заказывают. "Настоящий стейк можно сделать только из американской говядины, но она и так в два раза дороже местной, а после повышения пошлин становится совсем не по карману", — пояснил повар ресторана.

Дорого даже для экспатов. Британец Мартин Кук уже 20 лет в Китае, здесь у него своя мебельная фабрика. Ножки его диванам американо-китайские трения тоже подпили. "Люди, которые заняты в промышленности в Британии и особенно Германии, зависят от Китая, который закупает там оборудование для производства своих товаров, которые потом он экспортирует в США, а если США не будут покупать эти товары из-за пошлин, работы не будет ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции", — отметил Мартин Кук.

В Huawei признали: рост продаж мобильной электроники, конечно, снизился, но компания все равно в плюсе. Вот и цифры от национального бюро статистики: на 5,5 процента выросли инвестиции в высокотехнологичный сектор. С этой мыслью сотрудники корпорации и отправляются играть в послеобеденный пинг-понг.

Затеяв торгово-технологический пинг-понг, Трамп не учел главного: в этой игре китайцы традиционно сильнее. Только в прошлом году Huawei запатентовала почти 5,5 тысячи разработок — тот самый шаг на пути к созданию "железной армии".

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