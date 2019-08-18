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Конфликт между США и Ираном 1 час назад
Иран готов к обострению отношений с США
На этой неделе весь мир следил за ситуацией вокруг иранского танкера "Грейс-1", задержанного в прошлом месяце у берегов Гибралтара в связи с подозрением в поставках нефти Сирии. Несколько дней назад власти Гибралтара, являющегося заморской территорией Великобритании, несмотря на беспрецедентное давление США, неожиданно отпустили и команду, и само судно. Вашингтон в бешенстве выдал ордер на арест танкера. Однако арестовать его будет непросто — команда "Грейс-1" сменила и название, и флаг. Кроме того, Иран по-прежнему держит под арестом британский танкер "Стена Имперо" и имеет свою стратегию на случай резкого обострения.
Говорить не хотят, но, конечно, в курсе всего. И о том, что иранский танкер освобожден, и о том, что у самих в нескольких милях стоит под арестом британское судно. Портовый город ведь не впервые фигурирует в сводках внешнеполитического противостояния с Западом. 31 год назад вылетевший отсюда пассажирский авиалайнер был сбит американским крейсером из Ормузского пролива под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападения воюющих между собой Ирана и Ирака. Все 274 пассажира, в том числе 65 детей, погибли. Текущая ситуация, конечно, несравнимо спокойней, но и она грозила выйти из-под контроля.
Если туристы в своих заметках пишут, что в Бендер-Аббасе невыносимо жарко, это тот случай, когда можно поверить на слово. Температура за 40 минимум. Влажность и того под 100 процентов. Но местные к такому, конечно, привычные. Главное, говорят, чтобы жарко не было там — в акватории.
Там-то, к слову, все спокойно, в чем удалось убедиться нашей съемочной группе. Даже на фоне новостей о том, что к этой нефтяной морской артерии могут направляться военные суда западных стран.
В российском посольстве, которое с самого начала пристально следит за положением трех россиян на борту задержанного Ираном британского танкера "Стена Имперо", предостерегает западных коллег от необдуманных действий.
В эту канву ложатся и новости последних дней о том, что Иран добился освобождения своего танкера из-под ареста Гибралтара и теперь выступает хозяином ситуации, оставляя за собой право решать, когда ему отпускать задержанный в ответ танкер. Несмотря даже на угрозу США повторного ареста иранского судна.
Так или иначе, под американскими санкциями Иран живет уже 40 лет, а потому ограничения тут давно стали частью жизни. О том, каким испытаниям здесь подвергаются ключевые сферы экономики и социальной жизни, можно судить хотя бы по одному из последних докладов ООН: из-за санкций простые жители страны недополучают жизненно важные медикаменты.
Официальный Тегеран при этом заявляет, что способен справиться с проблемами. Однако это не единственные вызовы для страны. То, как здесь настроены к так называемой танкерной войне, красноречиво показывает оформление столичных улиц, недвусмысленно намекающее на то, кого здесь считают виноватыми в обострении ситуации в Персидском заливе.
Между тем, в условиях жестких экономических санкций сферы, не связанные с нефтяной отраслью, получают новый импульс развития. И у Ирана есть альтернативные источники доходов — от знаменитых ковров, фруктов и сладостей до бурно развивающейся IT-сферы. Рынок криптовалют, например, здесь только изучают, но уже видят преимущества.
Так называемый майнинг, то есть вырабатывание криптовалюты, уже одобрен правительством Ирана и признан в стране промышленным производством. Исламская Республика уже давно пытается добиться того, чтобы снизить долю нефти в общем экспорте, чтобы сделать экономику менее уязвимой из-за санкций, официально направленных на руководство страны, но по факту ущемляющих в основном обычных граждан.
Если кого и спрашивать о жизни в глубинке Ирана, то именно их. Древнейшие кочевые народы здесь на форуме в столице страны. Колоритные, красивые. И всегда угостят свежеиспеченным лавашем. Хоть образ сегодня слегка романтизирован, но одного у этих людей не отнять — оптимизма. А иначе и нельзя, говорит потомственный пастух и музыкант Акбар: "Да, не всегда легко, но власти заботятся о нас. Вот у нас, например, там, где раньше были лишь узкие тропы для скота, теперь автомобильные дороги",
Очевидно, что хоть санкции и отрицательно сказались на качестве жизни различных слоев населения Ирана, но главной своей цели пока все же не добились — вывести людей на улицы. Слишком много тех, кто верит, что светлое будущее Ирана не за горами.
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