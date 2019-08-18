Российские ученые создали уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
Российские ученые совершили прорыв в медицине — им удалось создать препарат нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний. Аналогов ему в мире нет. В ближайшее время начнутся клинические испытания, но уже предварительные исследования показали высокую эффективность лекарства и его безопасность. Особенность нашего препарата в том, что действует он только на больные клетки, не угнетая общий иммунный фон.
Болезнь Бехтерева преследует Алексея Ситало уже 20 лет. В 13 стало трудно ходить. В 22 пришлось заменить тазобедренный сустав на титановый. После — годы дорогой медикаментозной терапии, которая, впрочем, лишь поддерживает организм. Изобрести препарат, который мог бы остановить развитие аутоиммунных заболеваний, до сих пор не удавалось никому.
Анкилозирующий спондилит поражает организм внезапно. Иммунная система начинает атаковать суставы, возникает воспаление, а после словно каменные мосты между телами позвонков формируются костные разрастания. Наклоненная голова, сутулая спина, согнутые в коленях ноги и полная обездвиженность позвоночника — как приговор.
"Человек может двигаться только при помощи полного корпуса, у него нет сгибаний ни в шейном отделе позвоночника, ни в поясничном отделе. Он не может лечь полным корпусом, потому что голова не может приблизиться к подушке", — рассказывает Алеся Клименко, доцент кафедры факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова РНИМУ имени Н.И. Пирогова.
А ведь на первых порах внешне недуг почти незаметен. Болезнь молодых, в зоне риска — люди до сорока. Под ударом не только суставы, но и почки, сердце. Весь организм буквально разрушается на глазах.
Остановить годами непрекращающуюся боль и победить аутоиммунную болезнь. То, что другие считали утопией, российские ученые приняли как вызов. Уникальный препарат уже готов. Проект полностью российский — разработка команды исследовательского медицинского университета имени Пирогова в сотрудничестве с Институтом биоорганической химии.
Российские медики, молекулярные биологи, биоинформатики в лабораториях трудились годами, искали мишень для атаки, анализировали миллионы вариантов T-лимфоцитов. Революция в лечении болезни Бехтерева и псориатического артрита, которая происходит прямо сейчас.
"Мы нашли молекулу, которая находится на поверхности клеток, которые производят атаку на собственные ткани. Мы поняли, как эта молекула себя проявляет. У нас сложилась ситуация, когда мы на несколько лет обгоняем в этом направлении все мировое сообщество. Это реальная ремиссия, полная остановка болезни", — рассказал Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, академик РАН.
Сценарий аутоиммунных заболеваний примерно одинаковый. В организме возникают клоны T-клеток, атакующие собственную здоровую ткань, так называемые клетки-агрессоры. Российские ученые предлагают нанести снайперский удар по агрессивной клетке. Через капельницу планируют вводить белковые молекулы — антитела. Их миссия — добраться до аутоиммунного клона. Когда мишень достигнута, T-клетки уничтожаются. Таким образом воспаление уходит, развитие болезни остановлено.
За плечами доктора биологических наук Дмитрия Чудакова президентская премия, правда, за работу, посвященную флуоресцентным белкам. Но последние 10 лет главное дело его жизни — иммунология и разработка нового препарата. Уверен, он откроет возможности для лечения аутоиммунных заболеваний в целом, ведь подход — принципиально новый. Такого в мире прежде не делал никто. "Идея и красота настоящего проекта в том, что мы атакуем прицельно очень небольшую популяцию Т-лимфоцитов, включающую аутоиммунные атакующие варианты. При этом иммунная система в целом практически не страдает", — пояснил он.
Сейчас генно-инженерная терапия предполагает непрерывное лечение, то есть при болезни Бехтерева пациенты должны принимать лекарство каждый месяц на протяжении всей жизни. Новый препарат планируют вводить внутривенно раз в 5 лет. Все это время человек будет абсолютно здоров.
Первые доклинические испытания завершены успешно, они показали высокую эффективность препарата. Впереди самое волнительное — испытания клинические, на пациентах.
Договор с фармацевтической компанией уже заключен, а это значит, что после финальных испытаний возможна немедленная реализация препарата. Для полумиллиона человек в России и 20 миллионов по всему миру — шанс на новую жизнь, который может появиться уже завтра.
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