Гибралтар объяснил, почему не удовлетворил запрос США по иранскому танкеру

Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1, сообщает газета Gibraltar Chronicle.

Мотивировка отказа такова — судно не нарушает местные и европейские законы. в документе также уточняется, что Гибралтар заявил, что США пытаются захватить судно по причинам, неразрывно связанным с антииранскими санкциями США.

Танкер задержали по инициативе Великобритании за попытку в обход ограничительных мер поставить нефть в Сирию. По версии некоторых СМИ, за попыткой задержать Grace 1 может стоять известный своей жесткой позицией в отношении Ирана советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В итоге после разбирательств Гибралтар отменил постановление о заключении судна под стражу. Главный министр Фабиан Пикардо заявил, что получил от Тегерана письменные заверения в том, что груз не пойдет в Сирию.

В настоящее время танкер остается в Гибралтаре в ожидании нового экипажа.