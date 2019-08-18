"Было легко": зарубивший семью школьник оставил записку и аудиосообщение

Стали известны подробности трагедии в селе Патрикеево Ульяновской области, где 16-летний подросток расправился с семьей из пяти человек, после чего покончил с собой. "МК" со ссылкой на друга преступника рассказал о его последнем дне. В субботу в Патрикееве отмечался праздник, посвященный расквартированной здесь воинской части. Компания подростков сходила на праздник. Ближе к полуночи подозреваемый в убийстве родных зашел к другу, взял у него модем, немного поговорил о знакомых. Мальчик был спокоен, хотя от него попахивало спиртным. Однако в полиции настаивают: молодой человек на празднике не употреблял алкоголь. И уж тем более дурманящие вещества.

В двухквартирном доме № 13 на Садовой улице уже все спали. Скорее всего, сразу же после возвращения с праздника подросток взял во дворе топор, зашел в квартиру и начал убивать. Бабушка и один из малышей, видимо, даже не проснулись: их нашли в кроватях. Мать и дедушка успели вскочить со своих кроватей, но эффект неожиданности дал преимущество одержимому мальчишке.

В 3 часа ночи подросток наговорил на телефон аудиосообщение другу. Описал подробности и поделился: убивать было легко. Помимо аудиозаписи следователи нашли в доме записку. Многостраничный путанный текст, суть которого — родственников жалко, особенно бабушку и дедушку. Но лучше забрать их с собой, чтобы не расстраивались. А главный враг — это мама.

Друзья говорят, что подросток учился хорошо, о будущей профессии пока не думал, но мечтал закончить школу с медалью и поступить в какой-нибудь ульяновский вуз. Во внеучебное время он смотрел фильмы, увлекался аниме, играл на компьютере в "Дота-2", слушал рок и классику. Накануне убийства пересмотрел все сезоны "Доктора Хауса". Интересовался рыбалкой.

Биологический отец юноши жил отдельно. По словам друзей, он изредка навещал отца в соседнем Кузоватове. Однако надолго не задерживался, так как у отца не было в доме интернета.

Друзьям сложно оценивать произошедшее, они считают, что подростка как будто кто-то загипнотизировал: "А так он добрый и нормальный человек". Одноклассница Анастасия до сих пор не верит в это и вспоминает о нем только хорошее. "Тихий, спокойный, дружелюбный, общительный. Семья его очень любила", — цитирует школьницу телеканал "360". Она также отметила, что юноша был отличником и в школе в плане учебы у него не было никаких проблем. В версию о несчастной любви одноклассница не верит.

Психологи пытаются объяснить поведение подростка и его поступок. По мнению детского психолога Павла Жавнерова, все убийцы убеждены в правильности своего поступка. И даже оправдывают свои действия, полагая, что просто помогли уйти людям из этой жизни. Хотя пока рано говорить о мотивах, которые двигали этим поступком, утверждает РИА ФАН.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс". В пресс-службе прокуратуры региона сказали, что текст записки характерен для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить о точном диагнозе пока нельзя, уточнили в ведомстве.