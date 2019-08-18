"Интер" близок к подписанию контракта с Алексисом Санчесом
Миланский "Интер" в текущее трансферное окно может подписать контракт с нападающим "Манчестер Юнайтед" и сборной Чили Алексисом Санчесом. Представители "нерадзурри" уже достигли принципиального соглашения с чилийским форвардом.
Теперь для окончательного завершения сделки "Интеру" необходимо договориться о сумме трансфера с руководителями "Манчестер Юнайтед", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. При этом в Милане рассчитывают оформить арендное соглашение с опцией дальнейшего выкупа прав на игрока.
Ранее активную заинтересованность в услугах чилийца также проявлял другой итальянский клуб – "Рома". В клубе из столицы Италии рассчитывают также хотят Санчеса, который конфликтует в "МЮ", в аренду.
Напомним, что чилиец выступает за "Юнайтед" с января 2018 года, но за это время проявить себя в составе "красных дьяволов" так и не смог из-за преследующих его травм.
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