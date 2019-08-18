"Ростов" потерпел первое поражение в РПЛ, на выезде уступив "Уфе"

Воскресная программа шестого тура российской премьер-лиги по футболу продолжилась матчем в Уфе, где на стадионе "Нефтяник" местная одноименная команда встречалась с одним из лидеров турнира – "Ростовом". Поединок завершился победой уфимцев со счетом 2:0.

Автором победных голов стал нигерийский нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун, который на 40 минуте сначала открыл счет, а на 79 минуте удвоил преимущество своей команды, оформил дубль и установил окончательный счет матча.

Благодаря этому успеху "Уфа" набрала семь очков и поднялась на 10 место турнирной таблицы чемпионата России. "Ростов" же с 11 баллами сохранил третью строчку.