Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Ранее Трамп уже спрашивал советников, могут ли США приобрести Гренландию, но непонятно, шутил президент или нет.

Кадлоу отметил, что ситуация развивается. 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить Гренландию – регион стратегически важен, там много ценных минеральных ресурсов.

Меж тем, советник прогнозов не дает. Но, по его мнению, президент хорошо разбирается в недвижимости.

Власти Гренландии в свою очередь заявили, что в сотрудничестве заинтересованы, но территория не продается, передает ТАСС.