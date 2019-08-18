Марио Балотелли официально стал игроком "Брешии"

Итальянский нападающий Марио Балотелли официально объявлен новым приобретением "Брешии", которая вернулась в Серию "А". Строптивый форвард достался бело-голубым бесплатно, поскольку Балотелли носил статус свободного агента.

Стороны оформили соглашение сроком на три года, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Брешии". В качестве футболиста клуба 29-летний Балотелли будет представлен в понедельник, 19 августа.

Напомним, что накануне итальянец отказался переходить в бразильский "Фламенго" после того, как не смог найти общего языка с представителями клуба. Предыдущим клубом Балотелли был французский "Марсель", за который он провел 12 матчей и забив восемь мячей.