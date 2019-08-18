Юрий Семин: победа "Локомотива" – чистая психология

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после волевой победы своей команды в матче шестого тура против столичного "Динамо" (2:1) признался, что перелом в игре случился из-за психологических моментов.

"В перерыве ребята приняли критику, ведь они понимали, что мы можем проиграть этот матч – "Динамо" играло очень хорошо и имело преимущество в первом тайме, — признается Семин, слова которого приводит Спортс.Ru. – Во втором тайме молодцы, особенно группа ведущих игроков, которые повели за собой команду. Очень хорошо сыграла оборона".

"Когда у нас есть контратакующие ситуации, то мы забьем. Это мы и сделали. Ребята перевернули игру и это дорогого стоит. Изменения произошли благодаря чистой психологии, никаких тактических моментов особо не было. Просто каждый футболист стал лучше играть".

Напомним, что "Локомотив" проигрывал по ходу матча 0:1, но благодаря голам Алексея и Антона Миранчуков выиграл со счетом 2:1. Этот матч стал для Семина 600 в чемпионатах России. Он является самым титулованным футбольным специалистом в России.