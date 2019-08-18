Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 августа 201922:42

Юрий Семин: победа "Локомотива" – чистая психология

Официальный сайт ФК Локомотив

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после волевой победы своей команды в матче шестого тура против столичного "Динамо" (2:1) признался, что перелом в игре случился из-за психологических моментов.

"В перерыве ребята приняли критику, ведь они понимали, что мы можем проиграть этот матч – "Динамо" играло очень хорошо и имело преимущество в первом тайме, — признается Семин, слова которого приводит Спортс.Ru. – Во втором тайме молодцы, особенно группа ведущих игроков, которые повели за собой команду. Очень хорошо сыграла оборона".

"Когда у нас есть контратакующие ситуации, то мы забьем. Это мы и сделали. Ребята перевернули игру и это дорогого стоит. Изменения произошли благодаря чистой психологии, никаких тактических моментов особо не было. Просто каждый футболист стал лучше играть".

Напомним, что "Локомотив" проигрывал по ходу матча 0:1, но благодаря голам Алексея и Антона Миранчуков выиграл со счетом 2:1. Этот матч стал для Семина 600 в чемпионатах России. Он является самым титулованным футбольным специалистом в России.

Сейчас

20:28

Скончались в больницах: число жертв взрыва бензовоза возросло до 95

19:43

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

18:22

Сестры Аверины выиграли восемь медалей на этапе Кубка вызова

17:52

Испания готова принять судно с мигрантами, но получила отказ

17:07

Погибший пилот Яка выполнял фигуры высшего пилотажа

16:42

США обвинили в посягательстве на целостность Сирии

15:31

JDD уточнила, что случилось с Брижит Макрон

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские ученые создали уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

Российские ученые создали уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

2 часа назад
Школьник с топором: подробности из жизни убитой семьи

Школьник с топором: подробности из жизни убитой семьи

2 часа назад
Командир А321 Дамир Юсупов не думал о награде

Командир А321 Дамир Юсупов не думал о награде

2 часа назад
Шойгу не считает, что Россия дразнит американцев

Шойгу не считает, что Россия дразнит американцев

1 час назад
"Котик с горящими глазами": жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне

"Котик с горящими глазами": жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне

1 час назад
Как прожить на одно довольствие: полицейские "приработки" в России XIX - начала ХХ веков

Как прожить на одно довольствие: полицейские "приработки" в России XIX - начала ХХ веков

1 час назад
США боятся затяжной рецессии, но Трамп рапортует об успехах

США боятся затяжной рецессии, но Трамп рапортует об успехах

2 часа назад
Стало известно о тайных переговорах между Грецией и США

Стало известно о тайных переговорах между Грецией и США

3 часа назад
Скончались в больницах: число жертв взрыва бензовоза возросло до 95

Скончались в больницах: число жертв взрыва бензовоза возросло до 95

1 час назад
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

2 часа назад
Фото в плавках и мигранты: Сальвини взбудоражил Италию и пошел ва-банк

Фото в плавках и мигранты: Сальвини взбудоражил Италию и пошел ва-банк

1 час назад
"Слуга народа": быстрого завершения войны не будет

"Слуга народа": быстрого завершения войны не будет

3 часа назад
Жесткий Brexit Джонсона назвали предательством

Жесткий Brexit Джонсона назвали предательством

1 час назад
Американские бабушки втянули Пласидо Доминго в секс-скандал

Американские бабушки втянули Пласидо Доминго в секс-скандал

1 час назад
"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

16.08.2019 14:00
Курильщиков предложили признать экономически невыгодными работниками

Курильщиков предложили признать экономически невыгодными работниками

42 минуты назад
Смерти на дорогах: людей губят скорость, самоуверенность и дурное воспитание

Смерти на дорогах: людей губят скорость, самоуверенность и дурное воспитание

1 час назад
Американец, открывший стрельбу по мирным жителям в Ираке, сядет пожизненно

Американец, открывший стрельбу по мирным жителям в Ираке, сядет пожизненно

1 час назад
Трамп нам помог: в Huawei создают "железную армию"

Трамп нам помог: в Huawei создают "железную армию"

2 часа назад
"Торпедо" вернуло себе лидерство в ФНЛ

"Торпедо" вернуло себе лидерство в ФНЛ

2 часа назад
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

2 часа назад
Конор Макгрегор оказался в черном списке у ирландцев

Конор Макгрегор оказался в черном списке у ирландцев

3 часа назад
Генерал Картер предупреждает: Россия пытается расширить свою сферу влияния

Генерал Картер предупреждает: Россия пытается расширить свою сферу влияния

3 часа назад
Сын Валерии женился без ведома семьи

Сын Валерии женился без ведома семьи

3 часа назад
Ограничение выезда: приставы будут отправлять должникам сообщения

Ограничение выезда: приставы будут отправлять должникам сообщения

4 часа назад
Сестры Аверины выиграли восемь медалей на этапе Кубка вызова

Сестры Аверины выиграли восемь медалей на этапе Кубка вызова

4 часа назад
Пушков похвалил Кулебу за "момент просветления", а Цеков "дополнил картину"

Пушков похвалил Кулебу за "момент просветления", а Цеков "дополнил картину"

4 часа назад
Интерактивность и комфорт: Гагарин принял тестовый рейс из Внукова

Интерактивность и комфорт: Гагарин принял тестовый рейс из Внукова

5 часов назад
Самолет загорелся в воздухе: погибший пилот Яка выполнял фигуры высшего пилотажа

Самолет загорелся в воздухе: погибший пилот Яка выполнял фигуры высшего пилотажа

5 часов назад
США обвинили в посягательстве на целостность Сирии

США обвинили в посягательстве на целостность Сирии

5 часов назад
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

5 часов назад
Смертельная авария с московским инспектором ДПС попала на видео

Смертельная авария с московским инспектором ДПС попала на видео

6 часов назад
Гибралтар объяснил, почему не удовлетворил запрос США по иранскому танкеру

Гибралтар объяснил, почему не удовлетворил запрос США по иранскому танкеру

6 часов назад
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

6 часов назад
Гол Маркова принес "Рубину" победу над "Арсеналом"

Гол Маркова принес "Рубину" победу над "Арсеналом"

6 часов назад
JDD уточнила, что случилось с Брижит Макрон

JDD уточнила, что случилось с Брижит Макрон

6 часов назад
Из-за ливней в Биробиджане ввели режим ЧС

Из-за ливней в Биробиджане ввели режим ЧС

6 часов назад
Тренер "Зенита" Семак извинился за поведение после матча с "Ахматом"

Тренер "Зенита" Семак извинился за поведение после матча с "Ахматом"

7 часов назад
Момент ДТП автобуса с китайскими туристами в Москве попал на видео

Момент ДТП автобуса с китайскими туристами в Москве попал на видео

7 часов назад
Ученые заставили кишечных бактерий жить дружно

Ученые заставили кишечных бактерий жить дружно

7 часов назад
В Крыму обнаружен неизвестный вид микроорганизмов

В Крыму обнаружен неизвестный вид микроорганизмов

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Ангарский маньяк. Новые признания

Расследование Эдуарда Петрова. Ангарский маньяк. Новые признания

9 часов назад
6 300
10 лучших игр по мультфильмам

10 лучших игр по мультфильмам

17.08.2019 14:55
Нестандарт. Жизнь после трех детей

Нестандарт. Жизнь после трех детей

17.08.2019 14:00
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

16.08.2019 15:09
В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

16.08.2019 12:19
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

14.08.2019 14:29