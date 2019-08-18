Малком рискует пропустить старт "Зенита" в Лиге чемпионов

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Малком не поможет своей команде в ближайшие шесть недель, а аргентинский хавбек Себастьян Дриусси пропустит ближайшие четыре недели. Оба игрока сине-бело-голубых поучили травмы в матче пятого тура против "Динамо".

Изначально ожидалось, что футболисты пропустят три-четыре недели, но по информации футбольного комментатора Георгия Черданцева, ссылающегося на собственные источники в "Зените", прогнозы по восстановлению Малкома и Дриусси оказались куда более мрачными – Дриусси серьезно повредил икроножную мышцу, а Малком травмировал бедро.

Таким образом, оба футболиста совершенно точно пропустят матчи против "Уфы" (24 августа), "Спартака" (1 сентября), а Малком также рискует остаться без стартовых матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.