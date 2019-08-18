Сирийские войска отбили еще один город у террористов

Сирийские войска вступили в воскресенье в город Хан-Шейхун после ожесточенных боев с террористами из экстремистских группировок.

По информации телеканала "Аль-Маядин", войска быстро двигаются вперед и находятся в двух километрах от стратегического шоссе Хама – Алеппо, которое было перекрыто с 2012 года, сообщает ТАСС.

Операция сирийской армии по восстановлению контроля над автострадой началась еще в марте этого года.

В апреле 2017 года США заявили, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне. Не предоставив доказательств виновности ВС Сирии и не прислушавшись к призыву России провести расследование, американцы нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.