Нарушение правил пилотирования могло стать причиной падения Як-55

Причиной падения легкомоторного самолета Як-55 под Самарой, по предварительным данным, стало нарушение правил пилотирования. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.

В результате жесткой посадки пилот погиб. На борту находился только он, передает "Россия 24".

По словам очевидцев, Як выполнял фигуры высшего пилотажа и загорелся в воздухе. В администрации аэродрома, возле которого произошло ЧП, рассказали, что Сергей Химич — так звали пилота — неоднократно принимал участие в соревнованиях по авиаспорту и у него был хороший уровень подготовки.