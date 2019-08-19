Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

Сегодня должен вступить в силу новый пакет американских санкций в отношении России. Вашингтон счел Москву причастной к прошлогоднему отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Ожидается, что ограничения затронут экспорт разных товаров и технологий в Россию, а также отношения с крупными финансовыми институтами.

В Германии заявили, что США используют антироссийские меры в своих интересах и что уже действующие санкции давно пора отменить. По словам премьер-министра Саксонии, они только вредят отношениям Берлина с Москвой. А Германия крайне заинтересована в проекте "Северный поток 2", реализации которого США пытаются помешать.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в нападении Москву, хотя прямых доказательств вины так и не представил.

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.