Названы крупнейшие должники России

Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в тройку крупнейших должников России. Минимум 17 государств суммарно задолжали российскому государству около 27 миллиардов долларов. Такие данные приводит РБК.

На первом месте по задолженности — Белоруссия. По данным белорусского Минфина, по состоянию на 1 июня 2019 года долг перед Москвой составляет более 7,5 миллиарда долларов. На втором месте – Украина. Ее долг около 3,7 миллиардов долларов. Но власти страны признают гораздо меньшую сумму — 610 миллионов долларов, накопившиеся еще в начале 1990-х годов. На третьем месте Венесуэла с долгом в 3,15 миллиарда долларов, который должен быть погашен к 2027 году.

Также в списке должников Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

По данным Минфина, внешний долг самой России на 1 августа 2019 года составлял почти 54 миллиарда долларов.